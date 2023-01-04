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"Kırsal Ekosistem Geliştirme Çalıştayı" raporu eğitim ve gençlik odaklı öneriler sunuyor

AA

"Kırsal Ekosistem Geliştirme Çalıştayı" raporu eğitim ve gençlik odaklı öneriler sunuyor

SAKARYA (AA) - Kırsal kesimlerde sürdürülebilir ekosistem geliştirilmesine katkı sunan "Kırsal Ekosistem Geliştirme Çalıştayı" raporunda, teknolojik gelişmeler ışığında nüfusun eğitilmesinin yanı sıra bölgelerin cazibe merkezi haline getirilerek sorunların çözümü öngörülüyor.

Geyve Belediyesi, Geyve İnovasyon Köyü, Dünya Gıda Programı ve Oxford Center of Development and Technology organizasyonuyla Sakarya'nın Geyve ilçesinde Haziran 2022'de düzenlenen "Geyve Kırsal Ekosistem Çalıştayı"nın raporu yayımlandı.

Kırsal kalkınmanın önündeki engellerin kaldırılmasını hedefleyen çalıştayın çıktısında, ekonomik kalkınma, iklim değişikliği, tarımın geleceği ve tarım teknolojileri, kırsalda eğitim ve entelektüel gelişim, kadın kooperatifleri ve sığınmacı entegrasyonu gibi çeşitli başlıklar işlendi.

Bilinçli çiftçi yetiştirmek için uzun vadeli politikalar kurulmasının gerekliliğine işaret edilen raporda, kırsal nüfusun teknoloji adaptasyonu ve gelecek yıllarda karşılaşılabilecek olumsuzlukların halka anlatılmasının önemi vurgulandı.

Raporda, özellikle gençlerden başlamak üzere sosyolojik faktörlerin bölgeler bazında ele alınması gerektiğinin altı çizilerek, "Tarım ve hayvancılığın cazip bir ekonomik faaliyet olması için gençlerin görüşleri alınmalıdır. Kırsal bölgelerde özellikle sosyal yaşamı destekleyecek girişimlerde bulunarak gençlerin bölgeden ayrılmamaları için ihtiyaç duyacakları sosyal ve ekonomik alanlar yaratılmalıdır." ifadesine yer verildi.

Kırsal bölgelerde büyüyen gençlerin buradaki ekosistemde ihtiyaç duyulan beşeri kapasiteye sahip olması adına eğitim alması için burs ve benzeri olanakların sağlanmasının önemine vurgu yapılan raporda, eğitim politikaları geliştirilerek gelecekte bölgelerdeki ekonomik faaliyetlerde karar mercii olacak gençlerin bugünden organize edilmesi önerildi.

- "Finansal okur yazarlık eğitimi verilmeli"

Raporda, dünyada yaygın kullanılan tarım teknolojilerinin adaptasyonunun üretim maliyetlerini uzun vadede ciddi anlamda düşürebileceğine işaret edilerek, şunları kaydedildi:

"Yeşil teknoloji, üretimden kullanım süreçlerine kadar tüm aşamalarda doğal kaynakların sürdürülebilirliğini gözeten teknolojiler şeklinde tanımlanabilir. Kırsal bölgelerde alternatif enerji kaynakları ve atıkların enerjiye dönüşümü çok daha uygun ve pratiktir. Kırsalda ihtiyaç duyulan teknolojiyi kimin sağlayacağı, entegreyi kimin yapacağı (kamu, özel sektör, kooperatifler, STK'ler) belirlenmelidir. Politika yapıcılara yerel ihtiyaçlar iletilmelidir. Teknik destek çiftçiye sahada sağlanmalı. İlaçlama konusunda çiftçiye sahada interaktif eğitim verilmelidir."

Çiftçilere finansal okur yazarlık eğitiminin verilmesinin yanı sıra sosyal medya kullanımının çok yüksek olduğu genç kesime bu alanı parlatacak içeriklerin üretilmesinin tavsiye edildiği raporda, Türkiye'de kırsal kalkınmada itici güç potansiyeline sahip kadın kooperatiflerinde kurumsallaşma becerilerinin kazandırılmasının önemine değinildi.

Raporda, sığınmacıların ekonomik sisteme katılımı ve topluma entegrasyonunun desteklenmesi gerektiği vurgulanarak şöyle devam edildi:

"Kırsalda mülteci erkekler emek yoğun işlerde çalışsalar da kadınlar hiçbir ekonomik gelir elde etmiyor. Toplumdan izole yaşamalarının önüne geçmek için kadın kooperatifleriyle etkin işbirlikleri geliştirilmelidir. Yerli kırsal nüfusunun mülteci nüfusu ile uyumlu etkileşimi uzun vadede kırsal ekosistemi besleyecek bir yapıya zemin hazırlayacaktır."

- "Genç nüfus göçünü engellemeye yönelik politika geliştirmemiz gerekiyor"

Çalıştayın organizasyon komitesinden, Geyve Belediyesi Kırsal Kalkınma Projeleri Koordinatörü Doç. Dr. Ümmügülsüm Zor, AA muhabirine, çalıştayla kırsaldaki dinamikleri iyi bilen saha uzmanları, akademisyenler, özel sektör ile fon veren kuruluşların temsilcileriyle ve politika kurucu kuruluşlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Elde edilen çıktıların sadece Geyve özelinde değil, Türkiye'deki tüm kırsal ekosistemlere entegre edilebileceğini belirten Zor, şehirleri dirençli hale getirmekten ziyade, kırsaldan kente genç nüfus göçünü engellemeye yönelik politikalar ve uygulamaların geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

"Yapmamız gereken şey; kırsal ekosistemi gençler için daha cazip hale getirmek." diyen Zor, bunun sadece ekonomik olarak değil, teknolojik altyapı ve sosyal aktivitelerle gerçekleştirilebileceğini aktardı.

Zor, bu ekosistemlerde oluşan kır turizmi alanında gençlerin gelir sağlayacağı iş dalının oluştuğunu dile getirerek, sığınmacıların da bu alana dahil edilmesinin önemine vurgu yaptı.

"Türkiye'de köylü, çiftçi olmanın toplumda saygınlığı gerektiren pozisyon olmadığı yönünde yanlış algı olduğunu, gelişmiş ülkelerde ise çiftçinin toplumun en üst kesimini oluşturduğunu" söyleyen Zor, "Dünyada her şey sıfırlanıyor olsa hayatta kalabilecek tek grup köylüler ve çiftçiler olurdu çünkü kendi üretimleri var. Dolayısıyla tarımsal üretimi destekleyecek, gençleri bu yöne teşvik edecek, tarımsal faaliyetleri sürdürülebilir, ekonomik olarak cazip hale getirecek adımlar atmamız gerekiyor." diye konuştu.

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