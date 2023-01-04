GÜNCELLEME - Sakarya'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangında soğutma çalışmaları tamamlandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan yangında soğutma çalışmaları sona erdi.

Hanlıköy Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, 21 araç ve 44 personelden oluşan itfaiye ekibi müdahalede bulundu. Yangının, yan taraftaki başka bir geri dönüşüm tesisine sıçramaması için büyük çaba harcandı.

Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangın sonucu, geri dönüşüm malzemeleri kullanılamaz hale geldi, tesiste hasar oluştu.

Yangında ayağından yaralanan bir itfaiye görevlisine sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 16 saat süren soğutma çalışmaları tamamlandı.





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