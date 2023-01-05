Sakarya'da metruk binada çıkan yangın hasara neden oldu

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Semerciler Mahallesi Kudüs Caddesi'nde metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında binada hasar oluştu.

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