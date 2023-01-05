Sakarya'da "SATSO Hatıra Ormanı" oluşturulacak

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SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ve Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle Adapazarı ilçesinde "SATSO Hatıra Ormanı" oluşturulacak.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, her SATSO üyesi için bir fidanın dikileceği alanın tahsisi ve işbirliğine yönelik protokol, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ve Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında Adapazarı Korucuk mevkisinde belirlenen alana ilk etapta bu yıl içerisinde 10 bin fidan dikimi gerçekleştirilecek. SATSO'ya yeni üye olan tüm firmaların adına bir adet fidan dikilecek ve üye kayıt işlemleri esnasında sertifika takdim edilecek.

İmza töreninde konuşan Altuğ, küresel iklim değişikliğinin etkilerine karşı kaynakları üretken biçimde kullanabilmenin, üretirken yok etmemenin ve sürdürülebilirliği sağlamanın büyük önem arz ettiğini belirtti.



Herkesin sağlıklı ve dengeli çevrede yaşama, kalkınma ile çevre koruma dengesini gözetmek için gösterilen çabanın parçası olduğunu aktaran Altuğ, şunları kaydetti:



"Bölgemizin her anlamda kalkınması için yaptığımız tüm çalışmalarda birinci önceliğimiz çevreye zarar vermeyen üretim üzerinedir. Çevreye duyarlı yatırımlardan yana tercihlerde bulunuyoruz ve çevre ekosistemimize zarar vermeyen yatırımlara öncelik veriyoruz. Bu kapsamda AB Yeşil Mutabakat gereği, hem karbon emisyonunu azaltmak hem de şehrimize ve üyelerimize yeşil alan kazandırmak amacıyla bir SATSO Hatıra Ormanı oluşturmak için yola çıktık. Hatıra ormanında dikimi gerçekleştirilecek 10 bin ağaç ile karbon salınımı azaltılacak. Yaklaşık 200 ton karbondioksit salınımı engellenmiş olacak. Böylelikle odamızın dolayısıyla üyelerimizin karbon kredisinin artmasına altlık hazırlamış olacağız."



Polat da SATSO'nun bu şekilde sosyal hareket ve yeşil alan anlamında katma değer sağlamasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Bu alanda yapılacak her türlü işbirliğine ve sorumluluk almaya hazır olduklarını vurgulayan Polat, "Özellikle iş dünyamızın da bu konuda desteklerinin ve hassasiyetlerinin her geçen gün artıyor olması bizleri mutlu ediyor. Sakarya iklim koşulları itibarıyla ağaçlandırma ve bunun sürdürülebilirliği anlamında çok şanslı bir bölge. SATSO öncülüğünde güzel eser kazandıracağımızı düşünüyorum. Diğer illerdeki kurumlara da örnek olacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



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