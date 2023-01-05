Ferizli'de öğrenciler verem hastalığı konusunda bilinçlendirildi

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SAKARYA (AA) - Ferizli Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası kapsamında öğrencilere eğitim verildi.

İlçede bir tesiste düzenlenen programda, ilgili doktorlar verem hakkında ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Burada konuşan Kaymakam Hasan Balcı, toplum sağlığı yetkililerine ve çalışanlarına bilgilendirme programı dolayısıyla teşekkür ederek, Kaymakamlık olarak bu tür çalışmaların her zaman yanında olduklarını, desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Programda "Verem Savaş" konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.



Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Ferizli Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Gülşah Yılmaz, Tüberküloz İl Koordinatörü Uzm. Dr. Neşe Aşıcı ve öğretmenler de programa katıldı.



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