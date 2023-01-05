Sakarya'da BAE ajanı olduğu iddiasıyla yakalanan Ürdünlü sanığın yargılanması sürüyor

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SAKARYA (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalıştığı öne sürülen Ürdün vatandaşı Ahmed Mahmoud Ayesh Al Astal'ın "siyasal veya askeri casusluk" ve "gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık Al Astal ve avukatı hazır bulundu.

Eski zabıtların okunması ve celse arasında gelen dosyaların duruşma tutanağına geçirilmesinin ardından bir tanık dinlenildi.

Tanık T.K, bir dernekteki görevinden dolayı birçok Arap ile görüştüğünü belirterek, "Ben şahsen sanığı tanımıyorum, kendisi ile bir görüşmem olmamıştır. Olaydan sonra eşi benimle irtibata geçti, yardım istedi. Ne olduğunu sorduğumda olayı anlattı. Ben de yardımcı olamayacağımı, bir avukatla görüşmeleri gerektiğini söyledim." dedi.

Söz alan sanık avukatı, müvekkilinin yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı da mütalaayı hazırlamak için süre ve sanık hakkındaki yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrolün devamını istedi.

Esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına verilmesine, adli kontrol tedbirinin kaldırılması talebinin reddine hükmeden heyet, duruşmayı 4 Mayıs'a erteledi.

- Süreç

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, BAE adına istihbarat çalışması yaptığı iddiasıyla Ürdün vatandaşı Al Astal, MİT ve emniyet ekiplerince yakalanarak 21 Ekim 2020'de tutuklanmış, Ekim 2021'deki celsede ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla sanığın tahliyesine karar verilmişti.

Hakkında hazırlanan iddianamede Al Astal'ın, "gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan müebbet hapis, "siyasal veya askeri casusluk" suçundan ise 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.





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