Sakarya'da jandarma geçen yıl suçlulara göz açtırmadı

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SAKARYA (AA) - Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen yıl yaptıkları çalışma ve operasyonlarda suçlulara geçit vermedi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı içerisinde 40 bin 6 asayiş devriye faaliyeti düzenlendi.

Devriye faaliyetleri sonucu çeşitli suçlardan aranan 2 bin 848 kişi yakalandı, 197 tabanca, 242 av tüfeği, 67 kurusıkı tabanca, 116 kesici ve delici alet ile 1255 tabanca mühimmatı ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince de 817 olaya müdahale edildi. Operasyonlarda, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan 1717 şüpheliden 77'si tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce (TEM) yapılan çalışmalarda, FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 20 kişi yakalandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen sanal devriyeler esnasında sosyal medya üzerinden yapılan suç içerikli paylaşımlara yönelik 242 kişi tespit edildi. Ayrıca, 1283 yasadışı bahis, 197 fishing (oltalama), 230 müstehcen içerikli internet sitesi engellendi.

Kent genelinde kara yolları üzerinde Jandarma Trafik Timlerince yapılan 46 bin 335 trafik uygulamasında 4 bin 569 araç trafikten men edildi, toplamda 33 bin 949 lira cezai işlem uygulandı.

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