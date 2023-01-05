Pamukova Belediye Başkanı Övün, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

SAKARYA (AA) - Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihini yaptı.
Övün, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Başkan Övün, haber kategorisinde Günay Nuh'un "Görev çağırıyor", çevre-yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Alacakaranlık ritüeli", spor kategorisinde Hilmi Tunahan Karakaya'nın "Bulutlarda dolaşmak" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Anadolu Ajansının düzenlediği oylamada birbirinden güzel ve kıymetli fotoğrafların olduğunu belirten Övün, böylesine güzel organizasyon düzenledikleri için AA ekibini tebrik etti.