Pamukova Belediye Başkanı Övün, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Alzheimer ve demansa son veriyor, hafızayı zehir gibi yapıyor! Ömür boyu beyni korumanın en sağlıklı yolu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihini yaptı.

Övün, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Başkan Övün, haber kategorisinde Günay Nuh'un "Görev çağırıyor", çevre-yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Alacakaranlık ritüeli", spor kategorisinde Hilmi Tunahan Karakaya'nın "Bulutlarda dolaşmak" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.



Anadolu Ajansının düzenlediği oylamada birbirinden güzel ve kıymetli fotoğrafların olduğunu belirten Övün, böylesine güzel organizasyon düzenledikleri için AA ekibini tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.