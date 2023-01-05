Motor kısmında yangın çıkan belediye otobüsü zarar gördü

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde belediye otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Yazlık Orta Mahalle'de şehir içi taşımacılık yapan 54 BJ 094 plakalı belediye otobüsü, Karaboğaz Camisi önünden hareket edeceği sırada motor kısmından yanmaya başladı.

Durumu fark ederek yangına müdahale eden otobüs şoförü ve çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiye personelince söndürülen yangın, otobüste hasara yol açtı.



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