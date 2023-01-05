Sapanca'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Uzunkum Mahallesi'nde U.E'nin (33) kullandığı traktör, Şahin Tepesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.





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