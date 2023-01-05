Sakarya'da uyuşturucuyla yakalanan sağlık memuru tutuklandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ikametinde uyuşturucu ele geçirilen sağlık çalışanı tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında şüpheli Ş.S'yi teknik ve fiziki takibe aldı.

Zanlının Adapazarı ilçesindeki ikametinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda skunk, esrar, metamfetamin ile ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.S. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin, Sapanca Devlet Hastanesinde sağlık memuru olarak çalıştığı öğrenildi.





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