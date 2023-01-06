Sakarya 2022'de 4,9 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi

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SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya'nın geçen yıl 4 milyar 930 milyon dolarla en yüksek ihracat yapan iller arasında 8. sırayı aldığını bildirdi.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerini değerlendiren Altuğ, iş dünyasının, 2022'de önceki yıla kıyasla yüzde 12,9 oranında artışla 254,2 milyar 209 milyon 535 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

Sakarya iş dünyasının bu ihracata geçen yıl 514,1 milyon doları aralık ayında olmak üzere toplam 4 milyar 930 milyon dolar katkı verdiğini aktaran Altuğ, açıklanan verilere göre kentin yılı en çok ihracat yapan 8. il olarak kapattığını kaydetti.

Altuğ, üretim odaklı ve gayretli bir yılın geride bırakıldığına dikkati çekerek, "Türkiye İhracatçılar Meclisinin verilerine göre ilimiz, aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 9,74'lük artışla, 514,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi ve 2022'nin en yüksek ikinci aylık ihracat performansıyla yılı kapattık. 2022'de en yüksek ihracat yapan 8. il olarak 4 milyar 930 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Geçen yıl 30'u aşkın sektörde 155 ülke ve 11 serbest bölgeye ihracat gerçekleştirdiklerini bildiren Altuğ, ülkenin toplam otomotiv ihracatının yüzde 13,6'sını Sakarya'dan gerçekleştiren otomotiv endüstrisi, demir ve demir dışı metaller, kimyevi maddeler ve mamulleri, çelik ve iklimlendirme sanayinin başı çektiğini kaydetti.

Altuğ, en çok ihracat yapan 5 ülkenin Birleşik Krallık, Polonya, Fransa, İspanya ve Almanya olduğuna değinerek, "TÜİK tarafından açıklanan güncel kasım ayı verilerine göre ise şehrimiz 338 milyon 594 bin dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. Kasım ayında Sakarya dış ticaret dengesi 153 milyon 250 bin dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 145 olarak gerçekleşti. Ocak ayı sonunda açıklanacak aralık ayı verilerine göre de ihracatın ithalatı karşılama oranı benzer yüzdeyle çıkacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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