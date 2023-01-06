Söğütlü Belediyesinde 2023'ün ilk meclis toplantısı yapıldı

SAKARYA (AA) - Söğütlü Belediyesi 2023 Ocak ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, toplantı salonunda yapılan oturumda yaptığı konuşmada, 2022'deki çalışmalar hakkında değerlendirmede bulundu, bu yıl yapılması planlanan yeni projelerin sunumunu yaptı.
Vatandaşlara verdikleri sözleri unutmadıklarını dile getiren Özten, "Verdiğiniz destekle bu sözleri yerine getirmeye gayret gösterdik. 2023'te de çalışmalara devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Özten, toplantıya katılanlara yeni yılı sevdikleriyle sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde geçirme temennisinde bulundu.