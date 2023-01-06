MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'dan "üretim" çağrısı:

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SAKARYA (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Fedakarlıkta sınır tanımadan, ülkemizin kalkınması ve milletimizin refahı için durmadan çalışmak, hepimiz üretmek zorundayız." dedi.

Sakarya'nın Erenler ilçesindeki MÜSİAD Hizmet Binası'nda düzenlenen Sakarya Şubesi 20. Olağan Genel Kurulu, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.



Asmalı, yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin, 2022'de yüksek seyreden jeopolitik risklere ve yavaşlayan küresel ekonomiye rağmen dimdik ayakta durduğunu, dinamik ve esnek yapısı sayesinde dünya ve G-20 ülkelerinin ortalamasının üzerinde büyüdüğünü anlattı.

Gelişmiş ülkelerde resesyon ve durgunluk senaryolarının konuşulduğu zorlu dönemde Türkiye ekonomisinin büyümeye devam etmesinin, ülkenin dış şoklara karşı bağışıklığının ne denli güçlendiğinin açık ispatı olduğuna dikkati çeken Asmalı, "Tüm bu gelişmeler, Türkiye ekonomi modelinin meyvelerini yavaş yavaş vermeye başladığını bizlere gösteriyor. Şüphesiz uzun vadeli hedeflere bir anda ulaşmak mümkün değil. Seçici ve hedef odaklı politikaları uygulamaya devam ettiğimiz ve sabır gösterdiğimiz takdirde güçlü reel sektörüyle Türkiye'nin orta gelir tuzağına düşmeden, refah ve kalkınma hamlelerine devam edeceğine inancımız tamdır." ifadesini kullandı.

Asmalı, alınan tedbirlerle enflasyonun 2023'te daha makul seviyelere inmesini beklediklerini dile getirerek, "Fedakarlıkta sınır tanımadan, ülkemizin kalkınması ve milletimizin refahı için durmadan çalışmak, hepimiz üretmek zorundayız. Muhteşem medeniyetin mirasçıları, şanlı ecdadın torunları olarak daima Tuna Nehri gibi vakur, Nil Nehri gibi bereketli, Kızılırmak gibi dingin, Dicle ve Fırat gibi akil, Sakarya gibi coşkun akmak zorundayız." diye konuştu.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de 20 sene öncesiyle bugün gelinen nokta arasında gözle görülür farklılıklar olduğunu, bundan sonraki 20 yıl çok daha büyük ivmeyle devam edileceğini söyledi.

Atabek, "Bu devirde ahlaklı, helalinden kazanarak, helalinden harcayıp ticaret yapmak hiç kolay değil. Siz de bu zor dönemlerde ayakta duruyorsunuz, istihdam oluşturuyorsunuz. İnsanların evlerine ekmek parası götürmeleri için özel hayatınızdan fedakarlık yapıyorsunuz. Bunun farkındayız, o yüzden tüm iş insanlarının önünde saygıyla eğiliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, MÜSİAD'ın çalışmalarıyla iftihar ettiklerini dile getirdi.

MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı İsmail Filizfidanoğlu ise derneğin 2022 yılında gerçekleştirdiği çalışmaları anlattı.

Filizfidanoğlu, kentin ve ülkenin kalkınması adına sorunların çözümü için proje üretmeyi öncelikleri arasına aldıklarının altını çizerek, "İş insanları olarak şunu iyi biliyoruz. Toprak için su neyse, ekonomi için sanayi odur. Çünkü sanayi, gelişen ülkelerin vazgeçilmez ekonomik faaliyet alanıdır. Sanayi ve üretim olmadan ekonomi, ekonomi olmadan özgürlükten söz etmemiz mümkün olamaz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde, mevcut başkan Filizfidanoğlu, güven tazeledi.

Program sonunda, önceki yönetim kurulunda görev yapan üyeler ile dernekte 10 ve 20'nci yılını dolduranlara plaket takdim edildi.

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