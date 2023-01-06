Sakarya'da yurt personeli ve öğrencilerin ördüğü eldivenler Muş'taki çocukların elini ısıtıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Hendek Yurt Müdürlüğünün personeli ve öğrencileri tarafından örülen eldiven ve atkılar Muş'taki ilkokul öğrencilerine gönderildi.

Hendek Yurt Müdürlüğü ile Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Muş Gençlik Merkezi arasında gerçekleştirilen "Isıtan Eller Projesi" faaliyete geçirildi.

Sakarya'da yurt personeli ve öğrencilerince örülen 41 atkı ve bere özenle paketlenerek Muş Gençlik Merkezine gönderildi.

Muş Gençlik Merkezi gençlik liderleri ve gönüllü gençleri, Sakarya'dan gelen hediye paketlerini Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Otaç Köyü İlkokuluna giderek öğrencilere ulaştırdı.

Hediyeleri ulaştırdıkları çocukların çok mutlu olduğunu belirten gençlik merkezi görevlileri, böyle bir projede yer almaktan gurur duyduğunu belirtti.

Manzaranın kendilerini çok etkilediğini, köy okulundaki çocukları sevindirmenin mutluluğunun tarif edilemez olduğunu aktaran görevliler, hediye paketini alan öğrencilerin büyük bir heyecanla paketleri açtığını, bu durumun kendilerini duygulandırdığını ifade ederek Hendek Yurt Müdürlüğüne teşekkür etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.