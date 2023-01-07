Ferizli'de öğretmenlerden Türk Sanat Müziği dinletisi

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SAKARYA (AA) - Ferizli'de öğretmenlerden oluşan koro, Türk Sanat Müziği eserlerini seslendirdi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Halit Narin Ortaokulu Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, şefliğini Orçun Üretmen'in yaptığı öğretmenler korosu sevilen şarkıları icra etti.

Dinletiye katılan İlçe Kaymakamı Hasan Balcı, Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, ilçedeki öğretmenler ve protokol, eserlere söyleyerek ve alkışlarla eşlik etti.

Kaymakam Balcı, öğretmenlere ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.





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