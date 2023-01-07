Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Yunus Emre Mahallesi'nde tali yoldan çıkan B.K. idaresindeki 06 EB 4249 plakalı otomobil, anayoldan gelen S.M. idaresindeki 25 AH 700 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü S.M. ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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