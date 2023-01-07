Hendek'te muhtarın aracına silahla ateş açıldı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde muhtarın aracına silahla ateş açıldı.

Akpınar Mahallesi Muhtarı Ogün Gülmez'in içinde olduğu hafif ticari araca mahalle mezarlığında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş edildi.

Gülmez, saldırıyı yara almadan atlatırken aracın camları kırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede inceleme yaptı.

Gülmez, saldırının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hiç kimseyle şahsi bir sorununun olmadığını belirterek, adaletli, kimseyi ayırt etmeden, kimsenin hakkını yemeden görev yaptığını, olaya anlam veremediğini kaydetti.



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