Sakaryaspor, defans oyuncusu Bülent Uzun'u kadrosuna kattı

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SAKARYA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, defans oyuncusu Bülent Uzun ile sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Eyüpspor forması giyen sol bek Bülent Uzun ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Bülent." ifadelerine yer verildi.

Ligin ilk yarısını 25 puanla 10. sırada kapatan yeşil-siyahlı ekip, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'da yaptığı kampı 12 Ocak'ta tamamlayacak.

Sakarya temsilcisi, ikinci devrenin ilk maçında 14 Ocak'ta deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.





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