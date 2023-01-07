Demiryol-İş Sendikası Adapazarı Şubesi 12. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

SAKARYA (AA) - Demiryol-İş Sendikası Adapazarı Şubesi 12. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Cemal Yaman, yeniden başkanlığa seçildi.

Serdivan Belediyesi Kongre Salonunda düzenlenen genel kurula katılan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, ülkeyi idare edenlerin, siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin önceliğinin insan olması gerektiğini söyledi.

Siyasi partilerin de sivil toplumun da herkesi kucaklamak mecburiyetinde olduğunu vurgulayan Atalay, "İşçi, işsiz, emekli biz bu ülkenin yüzde 50'siyiz. Ancak Meclise baktığınız zaman 3 kişi yokuz. Bunun sebebi siyasi partiler değil, bunun sebebi biziz." dedi.

Atalay, "Burası benim evim, bu ülke de benim evim. Yerin altı da vatan, üstü de vatan. Anlayana... Bana diyorlar ki 'Sen kimsin?' Ben 100 gram kıyma alan, ekmek arası patates yiyenlerin başkanıyım çünkü ben de öyle başladım hayata." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar temsil ettiği kesimin başını öne eğdirecek hiçbir eylemlerinin bulunmadığını belirten Atalay, "Kim ne aldıysa fazlasını alırız. Başınızı aşağı düşürecek bir iş yapmayız. 3-5 gün içinde de haklarınızı korumak için gereken ne varsa yaparız." diye konuştu.

- "Sahadan gelen her türlü yapıcı eleştirinin çok anlamlı olduğunu düşünüyoruz"

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de milletvekilleri olarak sahadan gelen her türlü yapıcı eleştirinin çok anlamlı olduğunu düşündüklerini söyledi.

Atabek, her şeyi dört dörtlük yapmanın mümkün olmadığına değinerek, "Ama yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalıştık ve daha yapacak çok işimiz var. Yakın zamanda EYT ile düzenleme yapacağız. Bu hafta sözleşmeli memurların kadroya alınmasıyla alakalı kanun teklifimizi imzaladık. Yine birçok kanun çalışması yapıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde Cemal Yaman, yeniden başkanlığa seçildi.

Genel kurula, bazı siyasi partilerin il başkanları, Türk-İş'e bağlı sendikaların yöneticileri, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.