Akyazı'da evinin terasından düşen kişi yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde evin terasında çalışma yaparken düşen kişi yaralandı.

Yunus Emre Mahallesi'ndeki evinin terasında çalışma yapan V.A. (46) dengesini kaybederek zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, Ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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