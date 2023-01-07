İHH Akyazı temsilciliğine Halim Sağlam getirildi

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SAKARYA (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Akyazı Temsilcisi Emin Albayrak görevini Halim Sağlam'a devretti.

İHH İnsanı Yardım Derneği Sakarya Başkanı Engin Sezer, yaptığı hizmetlerden dolayı Albayrak'a teşekkür ederek plaket verdi.

Akyazı İHH'dan yapılan açıklamada, ilçede 110 yetime bayramlarda giyim yardımı ile iftar programı, yardım kolisi ve kömür yardımlarında bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca engelli çocuklara tekerlekli sandalye ve akülü sandalye verildiği belirtildi.

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