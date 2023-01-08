Sakarya'da apartmandaki inşaat malzemeleri yandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yapımı süren 3 katlı binanın içinde bulunan bazı inşaat malzemeleri yangında kullanılamaz hale geldi.

Fatih Mahallesi Hasret Sokak'ta yapımı devam eden 3 katlı binanın girişinde inşaat malzemelerinin bulunduğu kısımda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında, bazı inşaat malzemeleri kullanılamaz hale geldi.







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