Sakarya'da üretilen ballar ihracat yolunda

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SAKARYA (AA) - Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör, Sakarya Büyükşehir Belediyesiyle yürüttükleri çalışmaları yıl içerisinde bitirip, ABD ve Avrupa ülkelerine bal göndereceklerini bildirdi.

Birlik tarafından Geyve Sosyal Gelişim Merkezi'nde arıcılara yönelik toplantı düzenlendi. Toplantıda, 2023 Yılı Arıcılık Desteklemeleri Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi'ne ilişkin bilgi verildi.

Toplantı sonunda AA muhabirine açıklama yapan Ör, Bakanlığın hayata geçirdiği projelerle bal üreticilerinin destekleneceğini söyledi.

Bakanlığın bal ormanı çalışmalarının da devam ettiğini aktaran Ör, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile yürüttüğümüz çalışmaları bu yıl içerisinde bitirdikten sonra Avrupa'ya ve Amerika'ya bal göndereceğiz. Gönderdiğimiz bal numunelerinin bir kısım sonuçları geldi, balların standartlara uygun olduğu belirlendi. Birlik üyelerinin arılarını alıyoruz. İlk etapta Amerika'ya 5 çeşit bal programı yaptık, kavanoz tipi bal göndereceğiz." şeklinde konuştu.

Bal üreticilerinden Mehmet Kılıç da toplantıda eksik bilgileri giderdiklerini, yıl içerisinde yapacakları bal ve polen tedariki hakkında bilgi sahibi olduklarını kaydetti.

Yusuf Şenol ise bu tip toplantıların çok faydalı olduğunu, eksik bilgileri giderdiklerini belirterek, "Yanlışları ve doğruları burada öğrenmiş oluyoruz, bu gibi toplantıların daha sık yapılmasını istiyoruz." dedi.

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