Sakarya İpekyolu Kültür ve Dayanışma Derneği'nde yüksek istişare toplantısı yapıldı

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SAKARYA (AA) - Sakarya İpekyolu Kültür ve Dayanışma Derneği, genel kurul öncesindeki yüksek istişare toplantısını Fatih Kıcır başkanlığında gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 15 Ocak Pazar günü saat 12.00'de Adapazarı Kültür Merkezi'nde (AKM) yapılacak genel kurul öncesinde Serdivan ilçesindeki bir tesiste yüksek istişare toplantısı yapıldı.



Toplantıya, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, derneğin yüksek istişare heyeti üyeleri Ertuğrul Öztürk, Sebahattin Karasakal, Orhan Çolak, Mustafa Yılmaz, Hüseyin Sen, Fahri Sayın, Orhan Tufan, Yusuf Çay, Adil Başoğlu, Selahattin Pınar, Ahmet İşgüzar, Recep Hamaz, Faruk Kır, Namık Cihan, Sebahattin Şenol, Hasan Kısa ve Saim Bulut katıldı.

Kıcır, toplantıda yaptığı konuşmada, Geyve, Pamukova ve Taraklı bölgesindeki tarım faaliyetlerinin, kültürel ve tarihsel birçok noktasıyla Sakarya'da önemli temsiliyeti sağladığını belirterek, "Biz inanıyoruz ki bugüne kadar siz değerli büyüklerimizin yaptığı çalışmalar ve bundan sonra beraber yapacağımız işbirlikleriyle şehrimizin ve bölgemizin kalkınmasına süratle devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



Yüce ve diğer katılımcılar da toplantıda değerlendirmelerde bulundu.



Toplantı, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.

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