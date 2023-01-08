TDP Genel Başkanı Sarıgül, Sakarya'da konuştu:

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SAKARYA (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin seçimlerden sonra etkili, yetkili yerde ve ülkenin yönetiminde söz ve karar sahibi olacağını söyledi.

Partisinin Sakarya İl Başkanlığının yeni hizmet binasının açılış törenine katılan Sarıgül, vatandaşların enflasyon karşısında ciddi sıkıntılar yaşadığını belirtti.

Sarıgül, iktidara geldiklerinde elektrik ve doğal gaz dağıtım işini devletin bünyesine alacaklarını dile getirerek, belirleyecekleri 10 temel ihtiyaç maddesinde fiyatları sabitleyeceklerini kaydetti.

En düşük emekli maaşının ve bayram ikramiyelerinin asgari ücretten az olmaması gerektiğini savunan Sarıgül, gençlere önem vereceklerini vurguladı.

Seçimlerdeki ilk hedefinin sorulması üzerine Sarıgül, "Seçimler yapıldıktan sonra göreceksiniz ki Türkiye Değişim Partisi mutlaka etkili, yetkili yerde ve ülkemizin yönetiminde söz ve karar sahibi olan noktada olacaktır ama iktidarımızdan sonra en büyük arzumuz şudur; evrensel hukuk kurallarını uygulayacağız. 'Senin adaletin, benim adaletim' olmaz, Türkiye'nin adaleti olacak." diye konuştu.

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor'un Süper Lig'de yer alması gerektiğine inandığını da ifade eden Sarıgül, konuşmasının ardından Çark Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

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