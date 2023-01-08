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İYİ Parti Sakarya İl Başkanlığına Fatih Akgün seçildi

AA

İYİ Parti Sakarya İl Başkanlığına Fatih Akgün getirildi.

İYİ Parti Sakarya İl Başkanlığına Fatih Akgün seçildi

SAKARYA (AA) - İYİ Parti Sakarya İl Başkanlığına Fatih Akgün getirildi.

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede 542 delege oy kullandı. Kongreye tek listeyle giren Akgün, İl Başkanı oldu.

Akgün, yaptığı konuşmada, kendisine destek olanlara teşekkür ederek, ülkenin geleceği ve değerleri için çalışacaklarını söyledi.

Divan başkanlığını İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın yaptığı kongreye, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, siyasi partilerin il başkanları ve il delegeleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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