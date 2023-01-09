Sakarya Barosundan meslek içi eğitim semineri

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SAKARYA (AA) - Sakarya Barosu, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) meslek içi eğitim semineri düzenledi.

Genç avukatların mesleki tecrübe kazanmaları için hazırlanan seminer, baronun toplantı salonunda iki gün sürdü.

Alanında uzman adli tıp doktoru ve avukatlar tarafından verilen derslerde, CMK konusunda bilgilendirme yapıldı.

Eğitim sonunda katılımcılara sertifika takdim edildi.

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