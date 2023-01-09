Sakarya'da evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi ayakta tedavi edildi.

Gülbağ Sokak'ta S.K'ye ait evin banyo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan hafif etkilenen S.K'ye, ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında banyoda hasar oluştu. Ekipler, evin üst ve çatı katını da tedbir amaçlı kontrol etti.

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