Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

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SAKARYA (AA) - Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Erol Ulu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Ulu, mesajında, kamu vicdanını temsil eden tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığını belirtti.

Günün her saatinde haber peşinde koşan gazetecilerin, zor şartlarda ve sorumluluk duygusu içinde toplumu gelişen olaylar hakkında bilgilendirdiğini aktaran Ulu, "Demokratik, ahlaki ve toplumsal sorumluluk bilinciyle mesleğini ifa eden, toplumun doğru haber alma hakkını temin etme ve kamuoyunu gerçeğe ulaştırma amacıyla fedakarca çalışan tüm basın mensuplarımızın gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.



Genel talep ve görüşleri kamuoyuna aktarma adına önemli görev üstlenen basının, toplumsal kalkınmanın ve gelişmenin sağlanmasında önemli yere sahip olduğunu vurgulayan Ulu, gazetecilere görevlerinde başarılar temenni etti.



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