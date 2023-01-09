Sakarya protokolünden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

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SAKARYA (AA) - Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, CHP İl Başkanı Ecevit Keleş ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Alemdar, mesajında, halkın doğru ve tarafsız haber almasını sağlamak adına zaman, mekan gözetmeksizin cefakarca çalışan, değerli katkılar sağlayan tüm basın emekçilerine teşekkür etti.

Mesleğin gerektirdiği etik ve ahlak kuralları doğrultusunda ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışıyla görevlerini özveriyle yerine getiren basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Alemdar, gazetecilere çalışmalarında başarılar diledi.

CHP İl Başkanı Keleş de 10 Ocak'ın Türk basın tarihi açısından önemine işaret etti.



Gerçeklere ulaşmada, halkın gerçek tarafsız bilgi edinmesinde basının öneminin çok büyük olduğunu vurgulayan Keleş, medya emekçilerinin gününü kutladı.



SUBÜ Rektörü Sarıbıyık ise toplumların doğru haberlerle aktif olarak beslenmesinin güçlü sivil toplum için oldukça önemli olduğunu kaydetti.

Basın emekçilerinin doğru haberin peşinden koşarak esasında ülkelerin demokrasi mekanizmalarını güçlendirdiğini belirten Sarıbıyık, gecesini gündüzüne katarak yoğun emeklerle doğru ve güvenilir haberciliğin peşinde koşan tüm basın emekçilerinin gününü kutladı, iş hayatlarında başarılar temenni etti.

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