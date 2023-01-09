AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek'ten Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

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SAKARYA (AA) - AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Atabek, mesajında, halkın haber alma hakkının kullanılmasını sağlayan basının, demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu ifade etti.



Gazetecilerin zorlu koşulda, günün her saatinde halkı aydınlatmak için haber peşinde koştuğunu aktaran Atabek, şunları kaydetti:



"Vatandaşların isteklerini de yansıtmaktadır. Doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata saygı, basın ve basın çalışanları için her zaman yol gösterici değerler olmuştur. Ahlak esasları çerçevesinde görevlerini layıkıyla yerine getiren, özverili çalışmalarıyla halkın istek ve taleplerini en doğru şekilde ileten tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım."



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