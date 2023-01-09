Sakarya Büyükşehir Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı düzenlendi

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye'yi gururlandıran yerli üretim hamleleri TOGG, Kızılelma ve Bayraktar TB2'den bahsetti.

Yüce, Türkiye'nin yerli üretimde, savunma sanayisinde devrim olacak işleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yaptığını, yapmaya devam edeceğini vurguladı.

Yerli üretimde son dönemde dünyanın dikkatini çeken ve büyük başarıların elde edildiği projeleri anlatan Yüce, "Türkiye Yüzyılı'nda vatandaşla el ele gündüz gece demeden çalışacağız ve ülkemizi hep daha iyiye taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Kalkınma hamlesinden bahseden Yüce, Türkiye'de 60 yıllık hasreti sona erdiren yerli otomobil TOGG'u, dünya ordularının konuştuğu Kızılelma'nın, Bayraktar TB2'nin üreticisi Bayraktar'ı, balistik, hava ve kara savunma sanayisinde füze üreticisi ROKETSAN'ı buna örnek gösterdi.



Sakarya'nın emekçileri tarafından üretilen, geliştirilen Altay tankına da değinen Yüce, "İsmini Türk Kurtuluş Savaşı'nda 5. Süvari Kolordusu'nu komuta eden Fahrettin Altay'dan alan tankımız şehrimizin gururudur." açıklamasında bulundu.



- "Üretmeye, değer katmaya devam edeceğiz"



Yüce, Sakarya'da tarımın son yıllarda yükselişe geçtiğini vurgulayarak, bu alandaki potansiyeli ortaya çıkarmak için çilek, ayva, kiraz, enginar, bal kabağı, mısır üretimi ile tıbbi aromatik bitki, kenevir, mantar ve sera domatesi üretimi noktasında daha önce benzeri olmayan çapta işler ortaya koyduklarını, üreten, kazandıran ve kazanan belediye olmak için çalıştıklarını kaydetti.

Sakarya'yı, Türkiye Yüzyılı'nda dünyanın en hızlı gelişen ve büyüyen şehirleri arasında görmek istediklerini belirten Yüce, şöyle devam etti:



"Allah'ın dünyaya hediye olarak gönderdiği kadim şehir için çalışıyoruz. Doğası, kaynakları, doğal güzellikleri, bereketli topraklarıyla tüm ayrıcalıklı özelliklerin buluştuğu güzel şehrimizin her alanda gelişmesi, büyümesi için gündüz gece çalışıyoruz. Bu kenti yarınların en hızlı gelişen, büyüyen dünya şehirleri arasında görmek için üretmeye, değer katmaya devam edeceğiz."

Kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Başkan Yüce, Konut Sakarya A.Ş ile dönüşüme ivme kazandıracaklarını, vatandaşların hayatına konfor katacak, çevreye duyarlı, modern yapılar inşa edileceğini belirterek, bu önemli adımın hayırlı olmasını temenni etti.



Toplantıda 64 madde karara bağlandı, ilçe komisyon raporları incelendi.



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