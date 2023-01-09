Sakarya Üniversitesi öğrencilerinden köy okuluna kütüphane desteği

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SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrenci Topluluğu, Ferizli Gölkent İlkokulu'na kütüphane kurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, toplumsal sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapan, üreteceği bilgiyle ülkenin çağdaş uygarlık düzeyine çıkmasına katkıda bulunmayı hedef edinen, tüm yönleriyle eşit ve erişilebilir çalışmalar yapmayı ilke edinen topluluk üyeleri, köy okuluna kütüphane kurmaya karar verdi.



Ferizli Belediyesinin desteğini alan öğrenciler, "Her kitap bir umut, her umutsa bir çocuktur" mottosundan hareketle ilçedeki Gölkent İlkokuluna kitap bağışladı.

Öğrenciler, kütüphane kurulmasında emeği geçen belediyeye, akademisyenlere ve üyelere teşekkür etti.

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