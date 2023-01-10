Sakarya'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde define aramak amacıyla kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı.

İddiaya göre, İ.H.T, Ş.T. ve M.K, Kocaeli'den define aramak için Kazımiye Mahallesi'ndeki Karandere Şelalesi mevkisine geldi. Kaçak kazı yapılırken oyulan kayanın kayması sonucu M.K. ayağından yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine İtfaiye, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

M.K, dağlık alana gelen sağlık ekiplerinin zorlu uğraşları sonrasında bölgeden indirilerek Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma olay yeri çevresinde demir kazık, çekiç, levye, şüphelilerin aracında da levye, kürek ve balta buldu.

Karakola götürülen İ.H.T ve Ş.T'ye adli işlem uygulandı.



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