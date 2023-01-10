Sakarya Valisi Kaldırım'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya Valisi Kaldırım'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

AA

Sakarya Valisi Kaldırım'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yayımladığı mesajla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Kaldırım, mesajında, icra ettikleri önemli görevleri, üstlendikleri büyük sorumlulukları, halkın aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda mesai kavramı gözetmeksizin her koşulda ve şartta büyük özveriyle görev yapan basının güzide mensupları için 10 Ocak 1961 tarihinin, haklarının yasal güvence altına alındığı, mesleklerinin anlamlandırıldığı ve onurlandırıldığı çok özel bir gün olduğunu belirtti.

Değerli medya mensuplarının bulundukları her alanda rahat, huzurlu ve verimli çalışması, vatandaşların sesinin her yönüyle doğrudan yansıtılması, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve ifade özgürlüğünün tam anlamıyla kullanılabilmesi bakımından büyük önem arz ettiğini vurgulayan Kaldırım, "Bununla birlikte kamusal görevlerini de ziyadesiyle yerine getirme gayretiyle icra ettikleri mesleğin ilkelerini özümsemiş gazetecilerimiz, sahip oldukları köklü ve sağlam gelenekleriyle gelişen ve hayatın her alanında varlığını hissettiren dijital çağın tüm imkanlarını da kullanarak hem asli görevlerini ifa etmekte hem de tarafsız, aydınlatıcı işlevleriyle topluma yol gösterici olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaldırım, dünden bugüne toplumsal hayatta meydana gelen gelişmelerle birlikte bilim, bilişim ve teknoloji alanındaki ilerlemeler ışığında, değişim ve baş döndürücü gelişmelerden yararlanıp zamana ayak uyduran medyanın, bugünlerde farklı anlamlarda dönüşüm gerçekleştirdiğini ve çeşitlenerek daha da zenginleştiğini gördüklerini bildirdi.

- "Kentin markalaşması ve dünyaya açılmasında gazetecilerimizin büyük katkısı var"

Dijital habercilik ve internet haberciliğinin de önemli yer edindiğini aktaran Kaldırım, "İlimizin tanıtılması, markalaşması ve dünyaya açılmasında, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda daha fazla gelişmesinde, yeni nesil yeşil sanayi, eğitim, sağlık, tarım, turizm ve spor alanlarında tam bir cazibe merkezi olmasında, müstesna ve mümeyyiz vasıflarıyla donatılmış örnek kent haline gelmesinde şehrin tüm paydaşlarıyla birlikte özellikle yerel basınımızın güzide temsilcileri ve örnek çalışmalara imza atan gazetecilerimizin de büyük katkısı olduğuna hiç şüphemiz yoktur." diye belirtti.

Kaldırım, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bizler de milli hasletlerimize bağlı bakış açısı ve dünyanın en iyisi yapma vizyonuyla yönetme gayretinde olduğumuz Sakarya'mızın daha da gelişmesine imkan sağlamak, her alanda konumunu güçlendirmek ve vatandaşlarımızın daha huzurlu, daha müreffeh yaşam sürmesi adına ilimizde yaptığımız çalışmalara kıymetli basın mensuplarımızın önemli katkılar sağladığına şahit olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdiye kadar her daim ortaya koydukları gayreti, samimiyeti, birlikteliği, ilkeli, tarafsız ve sorumlu görev anlayışlarını bundan sonra da aynı gayret, özveri ve hassasiyetle sergileyeceklerine canı gönülden inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle her türlü koşulda kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda görevini ifa etmek adına haber peşinde koşan, bizleri her alanda haberdar eden yazılı, görsel, işitsel ve internet dünyasındaki tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya'da yangın çıkan ahşap evde hasar oluştu
YEREL HABERLER Sakarya'da yangın çıkan ahşap evde hasar oluştu
Sakarya'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Sakarya'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı
Define ararken yuvarlanan kaya ile yaralandı
YEREL HABERLER Define ararken yuvarlanan kaya ile yaralandı
Sakarya Üniversitesi öğrencilerinden köy okuluna kütüphane desteği
YEREL HABERLER Sakarya Üniversitesi öğrencilerinden köy okuluna ...
Sakarya Büyükşehir Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir Belediyesi ocak ayı meclis ...
AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek'ten Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek'ten Çalışan ...
Sakarya protokolünden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Sakarya protokolünden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılı müjdelerde dolu bir sene olacak
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılı müjdelerde dolu bir ...
Yeni Nesil Fırtına Obüsleri TSK'ya teslim edildi
YEREL HABERLER Yeni Nesil Fırtına Obüsleri TSK'ya teslim edildi
(Görüntülü)CUMHURBASKANI ERDOGAN FIRTINA OBUSLERI TESLIM TORENINDE KONUSTU
YEREL HABERLER (Görüntülü)CUMHURBASKANI ERDOGAN FIRTINA OBUSLERI ...
Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
YEREL HABERLER Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu, Çalışan ...
Sakarya'da evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Sakarya'da evde çıkan yangında bir kişi dumandan ...
Sakarya Barosundan meslek içi eğitim semineri
YEREL HABERLER Sakarya Barosundan meslek içi eğitim semineri
İYİ Parti Sakarya İl Başkanlığına Fatih Akgün seçildi
YEREL HABERLER İYİ Parti Sakarya İl Başkanlığına Fatih Akgün seçildi
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Sakarya'da konuştu:
YEREL HABERLER TDP Genel Başkanı Sarıgül, Sakarya'da konuştu:
3 gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu 
YEREL HABERLER 3 gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu 
Sakarya İpekyolu Kültür ve Dayanışma Derneği'nde yüksek istişare toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Sakarya İpekyolu Kültür ve Dayanışma Derneği'nde ...
Sakarya'da üretilen ballar ihracat yolunda
YEREL HABERLER Sakarya'da üretilen ballar ihracat yolunda
Sakarya'da kışın sıcak havaya aldanan kardelenler çiçek açtı
YEREL HABERLER Sakarya'da kışın sıcak havaya aldanan kardelenler ...
Sakarya'da apartmandaki inşaat malzemeleri yandı
YEREL HABERLER Sakarya'da apartmandaki inşaat malzemeleri yandı
Sakarya'da bir evde çıkan yangın sonrası vatandaşlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi
YEREL HABERLER Sakarya'da bir evde çıkan yangın sonrası vatandaşlar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.