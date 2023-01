Sakarya Valisi Kaldırım'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yayımladığı mesajla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Kaldırım, mesajında, icra ettikleri önemli görevleri, üstlendikleri büyük sorumlulukları, halkın aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda mesai kavramı gözetmeksizin her koşulda ve şartta büyük özveriyle görev yapan basının güzide mensupları için 10 Ocak 1961 tarihinin, haklarının yasal güvence altına alındığı, mesleklerinin anlamlandırıldığı ve onurlandırıldığı çok özel bir gün olduğunu belirtti.



Değerli medya mensuplarının bulundukları her alanda rahat, huzurlu ve verimli çalışması, vatandaşların sesinin her yönüyle doğrudan yansıtılması, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve ifade özgürlüğünün tam anlamıyla kullanılabilmesi bakımından büyük önem arz ettiğini vurgulayan Kaldırım, "Bununla birlikte kamusal görevlerini de ziyadesiyle yerine getirme gayretiyle icra ettikleri mesleğin ilkelerini özümsemiş gazetecilerimiz, sahip oldukları köklü ve sağlam gelenekleriyle gelişen ve hayatın her alanında varlığını hissettiren dijital çağın tüm imkanlarını da kullanarak hem asli görevlerini ifa etmekte hem de tarafsız, aydınlatıcı işlevleriyle topluma yol gösterici olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaldırım, dünden bugüne toplumsal hayatta meydana gelen gelişmelerle birlikte bilim, bilişim ve teknoloji alanındaki ilerlemeler ışığında, değişim ve baş döndürücü gelişmelerden yararlanıp zamana ayak uyduran medyanın, bugünlerde farklı anlamlarda dönüşüm gerçekleştirdiğini ve çeşitlenerek daha da zenginleştiğini gördüklerini bildirdi.

- "Kentin markalaşması ve dünyaya açılmasında gazetecilerimizin büyük katkısı var"



Dijital habercilik ve internet haberciliğinin de önemli yer edindiğini aktaran Kaldırım, "İlimizin tanıtılması, markalaşması ve dünyaya açılmasında, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda daha fazla gelişmesinde, yeni nesil yeşil sanayi, eğitim, sağlık, tarım, turizm ve spor alanlarında tam bir cazibe merkezi olmasında, müstesna ve mümeyyiz vasıflarıyla donatılmış örnek kent haline gelmesinde şehrin tüm paydaşlarıyla birlikte özellikle yerel basınımızın güzide temsilcileri ve örnek çalışmalara imza atan gazetecilerimizin de büyük katkısı olduğuna hiç şüphemiz yoktur." diye belirtti.

Kaldırım, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bizler de milli hasletlerimize bağlı bakış açısı ve dünyanın en iyisi yapma vizyonuyla yönetme gayretinde olduğumuz Sakarya'mızın daha da gelişmesine imkan sağlamak, her alanda konumunu güçlendirmek ve vatandaşlarımızın daha huzurlu, daha müreffeh yaşam sürmesi adına ilimizde yaptığımız çalışmalara kıymetli basın mensuplarımızın önemli katkılar sağladığına şahit olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdiye kadar her daim ortaya koydukları gayreti, samimiyeti, birlikteliği, ilkeli, tarafsız ve sorumlu görev anlayışlarını bundan sonra da aynı gayret, özveri ve hassasiyetle sergileyeceklerine canı gönülden inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle her türlü koşulda kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda görevini ifa etmek adına haber peşinde koşan, bizleri her alanda haberdar eden yazılı, görsel, işitsel ve internet dünyasındaki tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyorum."

