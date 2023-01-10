Akyazı'nın yeni 4 mahallesinde muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimleri yapılacak

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meclis kararıyla yeni kurulan 4 mahallede 12 Mart'ta muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimleri yapılacak.



Akyazı Belediyesi aralık ayı olağan meclis toplantısında alınan kararın ardından Dokurcun Mahallesi'nin bölünmesiyle Çengeller, Çaylar Yeni ve Kuloğlu mahalleleri, Kuzuluk'ta da Şose Mahallesi kuruldu.



Sakarya Valiliğinin onayının ardından Akyazı İlçe Seçim Kurulu tarafından seçim süreci başlatıldı.

Buna göre yeni kurulan 4 mahallede 12 Mart'ta muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimleri yapılacak. Seçimlerle ilgili liste 21-30 Ocak'ta askıya çıkarılacak.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, yaptığı açıklamada, vatandaşların talepleri doğrultusunda yeni mahallelerin açılması kararı aldıklarını belirtti.

Eskiden 4 mahalle olan ancak Büyükşehir Yasası sonrasında tek mahalle olan Dokurcun Mahallesi'nin çok geniş yüz ölçümüne sahip olduğu için 3 mahalleye bölündüğünü bildiren Soykan, "Yine eskiden mahalle olan Kuzuluk Şose Mahallemizi de vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yeniden açma kararı aldık. Valiliğimizin onayının ardından seçim süreci de başladı. 4 mahallemizde gerçekleştirilecek seçimlerin şimdiden ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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