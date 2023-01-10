SGB ve SGC başkanlarından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

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SAKARYA (AA) - Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Müjdat Çetin ve Sakarya Gazeteciler Cemiyeti (SGC) Başkanı Sezai Matur, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.



SGB Başkanı Çetin, yayımladığı mesajında, demokrasinin yaşaması için özgür basının görevini en iyi şekilde yapabilmesine olanak sağlanması ve basının içinde yaşadığı sorunların bir an önce çözümlenmesinin hayati önem taşıdığını belirtti.

Bugünün bayram değil dayanışma günü olduğunu vurgulayan Çetin, "Ancak her geçen gün elimizden alınan haklarımızla 10 Ocak bayramdan çok bizim için bir dayanışma gününe dönüştü. Her geçen gün ekonomik sıkıntılar nedeniyle gazetecilerin ekmek kapısı gazete, dergi, televizyon, radyo gibi kuruluşların bir bir kapandığını görmek, mesleğimiz adına bizleri gerçekten endişelendiriyor." ifadelerini kullandı.

Çetin, yaşanan ekonomik sıkıntıdan en büyük zararı gören basın sektörünün her yönüyle çok daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu sözlerine ekledi.

- "Halkımız kentlerinin sesi olan yerel basına sahip çıkmalı"

SGC Başkanı Matur da gazetecilerin artık çok düşük ücretlerle, örgütlenme hakkından yoksun şekilde çalışmaya zorlandığına dikkati çekti.



Anadolu'da birbiri ardına kapanan gazetelerin işsiz gazeteci sayısını artırdığına işaret eden Matur, "Ekonomik zorlukların faturası çalışanlara çıkartılırken, çözüm olarak gazetecilerin işsiz bırakılması görülmektedir. Düşük ücretler, işsizlik dışında gazetecilik mesleği için kuşkusuz en büyük tehdit, basın ve ifade özgürlüğüne getirilen kısıtlamalardır." değerlendirmesinde bulundu.

Matur, bu sıkıntılı süreçte gazetecilerin payına düşenin dayanışma ve mücadele olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mesleğin ilkelerine sahip çıkan ve mesleğini yaşam tarzı olarak kabul eden gazeteciler olarak sorunlarımızı ancak mücadele ve mesleki dayanışmayla aşabiliriz. Halkımızın şu bilinçte olması gerekir, özgür ve çalışma koşulları iyileştirilmiş gazeteciler ülkenin aydınlık geleceğinin en büyük garantörüdür. Bu nedenle halkımızdan kentlerinin sesi olan yerel basına sahip çıkmalarını bekliyor, meslektaşlarımızın 10 Ocak Basın Mücadele Günü'nü kutluyoruz."

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