SATSO Başkanı Altuğ, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarıyla buluştu

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SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Akgün Altuğ, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Adapazarı ilçesindeki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Altuğ, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

SATSO'nun tüm kademelerinde seçimlerin yapıldığını anımsatan Altuğ, odanın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Söğütlü Karma Organize Sanayi Bölgesi'nin yoğun talep aldığını dile getiren Altuğ, şehir için doğru işler yapmak adına çalıştıklarını kaydetti.

Sakarya'nın üreten bir şehir olduğunu vurgulayan Altuğ, bunun sürdürülebilir olmasını arzuladıklarını söyledi.

Altuğ, kentte tarımsal ve endüstriyel üretimi destekleyen çok ciddi bir hizmet sektörünün olduğuna değinerek, turizm yatırımlarının da artırılmasına gayret gösterdiklerini belirtti.

Sakarya'nın rekabet ettiği diğer şehirlere göre daha fazla avantajlara sahip olduğunu dile getiren Altuğ, Türkiye'nin her yerine ulaşan yolların kesişim noktasının bu kentten geçtiğini kaydetti.

SATSO Meclis Başkanı Erdem Ercan da gazetecilerin gününü kutlayarak, Sakarya için çalışacaklarını ifade etti.

SATSO yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı program, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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