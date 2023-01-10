Sakarya'dan kısa kısa

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı toplu taşıma raporuna göre Kart54 kullanımı 1 yılda yaklaşık 10 milyona ulaştı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Büyükşehir, toplu taşımada 2022 yılını hizmetle, memnuniyetle geçirdi.



Şehrin merkezine ve tüm güzergahlara yolcu taşıyan, araç ve sefer sayılarını artıran Büyükşehir, son 1 yılda verdiği kaliteli hizmetle tercih edilme noktasında büyük başarı elde etti.



Açıklanan yıl sonu faaliyet raporuna göre 1 yılda Kart54 kullanımında yaklaşık 10 milyona ulaştı. Yeni uygulamayla devreye alınan kredi kartıyla ödeme sistemi 130 bin kez kullanıldı. Ayrıca, 2022'de 55 bin yeni kullanıcıya Kart54 tanımlandı.



Vize işlemi 45 bin kez gerçekleştirilirken, 185 bin internet dolum işlemi yapıldı.



- Engellilere yönelik sinema etkinliği

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde engelli vatandaşlara yönelik eğitim, sosyal gelişim ve atölye çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda konferans salonunda animasyon filmi izlendi. Bazı engellilerin ilk kez sinemaya gitmenin heyecanını yaşadı.



Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, engelliler ve aileleri yetkililere teşekkür etti.



- Sapanca Belediye Başkanı Özen, gençlerle buluştu

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Sapanca Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte gençlerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Özen, belediye yönetimi ve Türkiye'nin geleceğinde gençlerin rolü üzerine bilgi aktarımında bulundu.

Özen, gençleri dinlemek ve daha iyi anlayabilmek adına bir araya geldiklerini belirterek, onlara başarma, çalışma ve üretmekten korkmamaları konusunda tavsiyeler verdi.



Hiçbir başarının tesadüf olmadığını vurgulayan Özen, "İyi niyetli, hedefe odaklanarak çalışırsanız başaramayacağınız hiçbir iş yoktur. Yarını kurarken 'yarının yetişkini olan genç kardeşlerimizin yaşayacağı şehir nasıl şehir olmalı' konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Her zaman ifade ettiğimiz gibi biz hizmetlerimizi yaparken, projelerimizi hayata geçirirken, 'Ben yaptım oldu.' düşüncesini doğru bulmuyoruz. Bu şehrin bir parçası olan, şehrimizin insanının düşüncelerini önemsiyoruz. Genç kardeşlerimizin düşüncelerini de ayrıca önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.



Özen, Sapanca Gençlik Merkezi, yaz konserleri, festivaller, spor sahaları, street workout parkurları, sokak satrançları, kültür sanat ve spor kursları, yürüyüş yolları, sinema günleri, wifi ve şarj istasyonları gibi pek çok projeyi gençleri düşünerek gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Kısa süre sonra çeşitli sosyal donatı alanlarımız, profesyonel kay kay pistimiz, mahalle gençlik sosyal etkinlik alanlarımız, karavan ve çadır kamp alanlarımız, trekking alanlarımız ile inşallah sizleri buluşturacağız. Bugün Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sapanca Gençlik Merkezi'nin misafiri olduk. Gençlerin misafirperverliği için teşekkür ediyorum."



Programa, Sapanca Belediye Meclis Üyesi Enes Serdar, Sapanca İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Uçar, Sapanca Belediyesi Basın Yayın ve Kültür Müdürü Emine Tarım ve Sapanca Gençlik Merkezi Sorumlusu Macit Özçelik de katıldı.

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