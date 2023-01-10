Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de ceza infaz kurumlarındaki kütüphanelere kitap bağışlandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli, Karabük, Bolu ve Zonguldak'ta, ceza infaz kurumlarındaki kütüphanelerin zenginleştirilmesi için "Kitap iyileştirir" sloganıyla kitap bağış kampanyası başlatıldı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki alışveriş merkezinde düzenlenen programda konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, kampanyanın ilkinin geçen yıl gerçekleştirildiğini ve yaklaşık 260 bin kitap bağışında bulunulduğunu söyledi.

Köse, bu seneki kampanyadan çok daha büyük bir katkı beklediklerini belirterek, "Mahkumların sosyalleşmesi, kişiliklerinin geliştirilmesi, sosyal hayata yeniden uyum sağlamaları hususunda cezaevinde bulundukları dönem içinde de çok çeşitli programlar uygulanmaktadır. Kitap bağışı ve okuma, bunlardan sadece biridir. Halihazırda cezaevinde hiç okuma ve yazma bilmeyenlere yönelik kurslar düzenleniyor. Cezaevlerinde bulunan kütüphaneler de geliştirilerek burada bulunan mahkumların kişisel, kültürel gelişmeleri de sağlanmaktadır. Kitap bağışı ise bunun bir yönünü oluşturmaktadır." diye konuştu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından programa katılan Vali Çetin Oktay Kaldırım ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ da kitap bağışında bulundu.

- Kocaeli

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, adliye binasında düzenlenen etkinlikte, devletin adalet politikası gereği cezaevlerine giren tutuklu ve hükümlülerin yararlanması amacıyla cezaevlerine kitap bağış kampanyası başlatıldığını söyledi.

Tutuklu veya hükümlü kişilerin cezaevlerinde bulunan kitapları okuyarak bundan faydalandıklarını belirten Kapıcı, "Ceza adaletinde devletimizin birkaç amacı var. Bunlardan biri de tutuklu ve hükümlülerin ıslah edilip tekrar topluma kazandırılması. Bu kapsamda cezaevlerindeki kütüphanelerde bulunan kitapların da çok büyük önemi var. Bütün kamuoyundan kampanyaya desteklerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kapıcı'nın konuşmasının ardından etkinliğe katılanlar kampanyaya kitap bağışında bulundu.

Kitap bağış standının açılışına, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, cezaevi savcısı Nazif Yücel ile cumhuriyet savcıları ve hakimler katıldı. Vatandaşlar, kentteki alışveriş merkezlerinde kurulacak stantlar sayesinde 15 Şubat'a kadar cezaevi kütüphaneleri için kitap bağışında bulunabilecek.

- Karabük

Karabük'te kampanya, adliye önünde kurulan stantta Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin tarafından başlatıldı.

Kampanyaya destek vermek isteyenler, 15 Şubat'a kadar stanta kitap getirebilecek.

Başsavcı Kesgin, 2021'de Adalet ile Kültür ve Turizm bakanlıkları arasında, cezaevlerinde kütüphanelerin açılması için iş birliği protokolü imzaladığını söyledi.

Protokol kapsamında 29 Mayıs 2021'de kitap bağışı kampanyasının düzenlendiğini hatırlatan Kesgin, "O süreçte 'Bir Kitap Bir Umut' sloganıyla başlatılan kampanyada Karabük'te 708 kitap topladık. Türkiye genelinde bu sayı 256 bin civarındaydı. Yeni açılan cezaevleri dolayısıyla ihtiyaç doğduğundan tekrar Bakanlığımızın bir çalışması oldu. İnşallah önceki dönemde topladığımız kitap sayısının üzerine çıkarak kampanyanın faydalı olacağı düşüncesindeyim." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri, kitap bağışında bulundu.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kurum müdürleri ile adliye ve cezaevi çalışanları katıldı.

- Zonguldak

Zonguldak'ta kampanya kapsamında Devrek Cumhuriyet Meydanı'nda stant açıldı.

Devrek Cumhuriyet Başsavcısı Dinçer Altaş, standın açılışında, ceza infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlülere yönelik faaliyetlerden bahsederek, "Bu eğitim ve öğretim faaliyetlerinin içerisinde kurumlarımız içerisinde bulunan kütüphanelerin zengin olması, çok sayıda kitap barındırması; hükümlü ve tutukluların rehabilite edilmesine, kendini geliştirmelerine, boş zamanlarını etkin bir şekilde kullanmalarına ve tahliye sonrası tekrar suça karışmalarının minimum seviyeye inmesine katkı sağlayacaktır." dedi.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ile Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş de katılımcılara ve destekçilere teşekkür etti.

- Bolu

Bolu'da Cumhuriyet Başsavcılığı himayelerinde başlatılan kampanyada, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Keleş "Adalet" isimli kitapla ilk bağışı yaptı.

Daha sonra ceza ve tevkif evlerinde bulunan kütüphaneler için protokol üyeleri ve adli personel tarafından kitap bağışı gerçekleştirildi.

Programa Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu, İdare Mahkemesi Başkanı Tuncay Atakan, T Tipi Açık Cezaevi Müdürü Süleyman Topdemir, Bolu Baro Başkanı Avukat Perihan Bengü Akşemsettinoğlu, protokol üyeleri ve adliye çalışanları katıldı.

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