Mehmet Zorlu İlkokulundan AA Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyaret

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SAKARYA (AA) - Mehmet Zorlu İlkokulu öğrencileri ve idarecileri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.



Ziyarette AA Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, kurum faaliyetleri ve gazetecilik mesleği hakkında bilgi verdi.

Öğrencilerin mesleğe dair sorularını yanıtlayan Velioğlu, öğrencilere AA yayınlarından hediye etti.

Ziyarette öğrencilere, fotoğraf makinesi ve kamera kullanımı da gösterildi.

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