Sakarya'da evde çıkan yangında hasar oluştu

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Palmiye Caddesi'nde 5 katlı apartmanın 3. katında yabancı uyrukluların kaldığı dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında evde hasar oluştu.

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