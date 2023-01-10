Sakarya'dan kısa kısa

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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SAKARYA (AA) - Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kocaali ve Karasu ilçelerinde hizmet veren basın mensuplarıyla buluştu.



Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce bir restoranda düzenlenen programda konuşan Acar, doğru, ilkeli ve dürüst habercilik anlayışıyla gece gündüz demeden çalışan gazetecilerin gününü kutladı.



Ebediyete intikal edenlere yüce Allah'tan rahmet dileyen Acar, belediye olarak basın hizmetleri başta olmak üzere kültürel ve sosyal faaliyetlere, aynı zamanda basın kuruluşlarına önem verdiklerini ve desteklediklerini söyledi.



Basının yaptıkları çalışmaların halka ulaşmasında, onların vermiş olduğu tepkileri görmelerinde büyük payı olduğunu vurgulayan Acar, "Hizmetlerimizi yerine getirirken buradan aldığımız görüş ve değerlendirmeleri de dikkate alıyor, çalışmalarımızı bunlara göre planlıyoruz. Dolayısıyla basın camiamız, bizler için paha biçilmez öneme sahip. Bu vesileyle her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.



- Gençlik ve Spor İl Müdürü İnanç'tan mesaj



Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İnanç, mesajında, basının demokratik toplumların en önemli güvencelerinden olduğunu belirtti.

Farklı görüş ve düşüncelerin seslendirilmesinde ve ortak yaşama kültürünün gelişmesinde basının önemli görevler üstlendiğini aktaran İnanç, "Demokratik kültürün ayrılmaz parçası olan basın kuruluşlarımızın; etik değerlere ve hukuka uygun, tarafsızlık ilkesine bağlı, doğru haber yapması ve toplumun hassasiyetlerine özen gösteren bir şekilde görev yapması, demokrasimiz ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı açısından büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Basının, toplumsal gelişme ve bilinçlenmeye önemli katkılar sağladığına işaret eden İnanç, gazetecilerin gününü kutladı.

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