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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da geçen yıl 28 bin 327 kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleşti

AA

Sakarya'da geçen yıl 28 bin 327 kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleşti

SAKARYA (AA) - Sakarya'da geçen yıl 28 bin 327 kişinin Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla işe yerleştirildi.

İŞKUR İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu ocak ayı olağan toplantısı Vali Yardımcısı Selda Dural başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, Sakarya'nın 2022'deki istihdam faaliyetleri ile bu yıl düzenlenecek mesleki eğitim kurs ve programları görüşüldü.

Kurulda yapılan değerlendirmeye göre, İŞKUR'a 2022'de işverenlerden 45 bin 974 kişilik iş gücü talebi alındı, 28 bin 327 kişi kurum aracılığıyla işe yerleştirildi. Geçen yıla göre gerçekleşen yaklaşık yüzde 10'luk artış memnuniyetle karşılandı.

İŞKUR aracılığıyla istihdama katılan kadın sayısı da bir önceki yıla oranla yüzde 24 artarak 10 bin 390 olarak kayıtlara geçti. Yine aynı dönemde 11 bin 330 gencin işe yerleştirilmesine aracılık edildi, bunda da geçen yıla göre yüzde 6 artış kaydedildi.

Toplantıda yapılan görüşmeler sonucunda kente ayrılan ödenekle ilk etapta yaklaşık 6 bin kişilik mesleki eğitim kursu ile iş başı eğitim programı düzenlenmesi kararlaştırdı. Düzenlenecek kurs ve programlar, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu meslekler ile işveren talepleri doğrultusunda ve istihdam garantili olarak gerçekleştirilecek.

- "İstihdam rakamları, bütün zamanların yeni rekoru"

Vali Yardımcısı Dural, toplantıda, kentte kayıtlı istihdamın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarında yüzde 10'luk artışla 272 bin 300 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Sanayi sektörü istihdamının da yine yüzde 10'luk artışla 84 bin 556 olarak yeni zirveyi gördüğünü vurgulayan Dural, "Söz konusu istihdam rakamları, ilimizin istihdamı adına bütün zamanların en iyisi ve yeni rekoru anlamına gelmektedir. Ayrıca, ilimizin ihracata yönelik üretim yapan iş yeri sayılarındaki artış 2022'de de artarak devam etmiş, buna paralel olarak ihracat rakamlarının artışını sürdürdüğünü görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya da iş dünyasının kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması, iş gücü verimliliği ve istihdamının artırılması kapsamında 2022'de düzenledikleri mesleki eğitim kursları, iş başı eğitim programları ve toplum yararına programlarından 4 bin 636 kişinin yararlandığını bildirdi.

Bu programlardan yararlananların büyük çoğunluğunu gençlerin ve kadınların oluşturduğuna dikkati çeken Kaya, "Ayrıca, yine bu dönemde düzenlenen programlar için 71 milyon 520 bin 838 lira ödenek kullanılmıştır. Ayrıca, iş ve meslek danışmanlığı hizmeti kapsamında 43 bin 34 kişiye bireysel danışmanlık hizmeti verilmiştir." bilgisini paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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