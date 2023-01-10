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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da otomobilin çarptığı kadın öldü

AA

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Sakarya'da otomobilin çarptığı kadın öldü

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Adapazarı Karasu yolu Limandere mevkisinde T.K. idaresindeki 34 BJ 5409 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşına geçmeye çalışan Havva Aykır'a (50) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Aykır'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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