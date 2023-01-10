Sakarya'da barakada çıkan yangın söndürüldü

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Camili Mahallesi 491. Sokak'ta bir barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Barakanın kullanılamaz hale geldiği yangında, bir yavru köpeğin de telef olduğu öğrenildi.

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