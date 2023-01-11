Sakarya'da kamyona çarpan otomobildeki kadın öldü

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, taziye ziyaretinden dönerken bulundukları otomobille kamyona çarpan bir kadın öldü, 1 kişi de yaralandı.

İznik yönüne giden Z.E. (71) idaresindeki 11 SA 655 plakalı otomobil, Sakarya İznik yolu Mekece rampalarında, Y.O. (28) yönetimindeki 16 APA 05 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada otomobildeki sürücü Z.E. ve Ayşe Solak (72) araçta sıkıştı.



İtfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkartılan bu kişiler ambulansla Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Solak, bu hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralı Z.E. ise Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Solak ve Z.E'nin Pamukova ilçesinde taziye ziyaretinde bulunduktan sonra İznik'e döndükleri öğrenildi.

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