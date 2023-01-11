Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, gazetecilerle buluştu

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Adapazarı ilçesindeki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Yüce, gazetecilerin gününü kutladı.



Yüce, bugün bilgiye ulaşmanın çok kolay hale geldiğini, sosyal medya ve internet aracılığıyla anında tüm bilgilere ulaşılabildiğini belirterek, zor, son derece mühim görevi fedakarca ifa eden, insanlığın gören gözleri, duyan kulakları, konuşan dilleri ve doğruluk terazisinden sapmayan tüm gazetecilere çalışmalarında başarı diledi.



Basın mensuplarının kentin faydası için çalışması ve çalıştırılması gerektiğini vurgulayan Yüce, şunları kaydetti:



"Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bunun farkında olarak şehrimizin tamamında faaliyet gösteren basın mensuplarımıza dokunmaya gayret ediyoruz. Onlarla iletişim ve işbirliği halinde omuz omuza çalışıyoruz. Bugün gerek ülkemizdeki haberleri gerek şehrimizdeki haberleri aktaran, hemşehrilerimizle iletişim kurmada önemli köprü olan kardeşlerimizin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Üstlendiğiniz bu kutlu görev için şahsım, kurumum ve tüm hemşehrilerim adına sizlere bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Mesleklerini icra ederken hayatını kaybeden basın mensuplarına da Allah'tan rahmet diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum."

Yüce, daha sonra gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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