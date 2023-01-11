Akyazı'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletli kurye yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışarak yaralanan motosikletli kurye hastaneye kaldırıldı.

İsmi öğrenilemeyen motosikletli kurye, Karaçalılık Mahallesi'nde ekmek fırınına ait 48 ABN 349 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan kurye, 112 Acil Sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



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